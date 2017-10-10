Подробности Категория: Вести-Псков Создано 10.10.2017 16:23

Жители Псковской области теперь будут собирать меньше документов для подачи заявления на оказание социальной помощи. Соответствующее решение было принято на заседании администрации региона. Каких сфер оказания услуг это касается, и где оказывают соцпомощь в Псковской области? Расскажем в программе "Постфактум".

Слушайте на "Радио России-Псков" 10 октября в 18.10

