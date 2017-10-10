Интервью с председателем Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорем Потаповым смотрите 10 октября на телеканале «Россия 24» в 19.45

Как бороться с хамством в псковском роддоме? Почему в южной столице региона не хватило машин "скорой"? И как попасть к врачам узких специальностей? Об этом и не только - в интервью на телеканале "Россия 24".
Гость студии: председатель Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов.
Не пропустите! 10 октября в 19.45
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Октябрь 2017
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