Список документов для получения соцподдержки сокращен

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 10.10.2017 15:10

Список документов, который граждане должны подавать для предоставления мер социальной поддержки, сокращён. Сообщил сегодня на заседании администрации Псковской области начальник регионального Управления соцзащиты населения Армен Мнацаканян.

Теперь территориальные Управления соцзащиты не могут требовать у заявителей справки о составе семьи, свидетельства о браке и рождении детей. Необходимую информацию специалисты сами запросят в соответствующих структурах. Также Армен Мнацаканян доложил об изменениях в правила предоставления социальных выплат по программе «Обеспечения жильём молодых семей». Теперь приобретать жилье у близких родственников за счёт этой выплаты запрещено. Также сегодня на заседании администрации региона обсудили вопрос компенсации убытков аграриям, потерявшим в этом году урожай из-за непогоды. Начальник областного Управления сельского хозяйства Николай Романов доложил, что в регион приедут эксперты от Минсельхоза. Сумма компенсации будет понятна, после оценки комиссии.

Ирина Коваленко