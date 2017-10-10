Детский омбудсмен и председатель Облизбиркома станцевали рок-н-ролл на стадионе

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 10.10.2017 15:08

Зажигательным танцем закрепили сдачу норм ГТО детский омбудсмен региона Наталия Соколова и председатель облизбиркома Николай Цветков. Фестиваль прошёл в Новосокольническом районе и собрал 125 участников. Победный танец, видео которого выложено в одной из социальных сетей, оставляем без комментариев.

Надежда Прыгина