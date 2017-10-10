По данным ВЦИОМ россияне оценивают положение учителей в обществе на 2,8 балла из 5. При этом 42% респондентов отметили, что социум относится к педагогам с все меньшим уважением. Каков уровень престижа профессии учителя в нашем регионе выясним в программе «Родительское собрание».
Также обсудим качество подготовки преподавателей и проблемы кадрового голода в образовательных учреждениях Псковской области.
Гости студии: декан физико-математического факультета ПсковГУ Ирина Медведева, победитель конкурса "Учитель года - 2017" в Псковской области Наталья Яникова.
Слушайте 10 октября с 17.05 на радиостанции «Маяк-Псков».
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