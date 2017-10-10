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Приглашаем выпускников Детской художественной школы города Пскова принять участие в прямом эфире "Радио России-Псков"

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Категория: Вести-Псков
Создано 10.10.2017 13:07

Приглашаем выпускников Детской художественной школы города Пскова принять участие в прямом эфире Псковской детской художественной школе – 50 лет. 11 октября приглашаем выпускников школы принять участие в прямом эфире программы "СтартоваяПлощадка" на "РадиоРоссии-Псков", поделиться воспоминаниями, рассказать о том, пригодилось ли полученное образование в жизни, передать приветы и поздравления с юбилеем. Начало в 7.20. Телефон студии 62-80-30.

 

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