Подробности Категория: Вести-Псков Создано 10.10.2017 13:07

Псковской детской художественной школе – 50 лет. 11 октября приглашаем выпускников школы принять участие в прямом эфире программы "СтартоваяПлощадка" на "РадиоРоссии-Псков", поделиться воспоминаниями, рассказать о том, пригодилось ли полученное образование в жизни, передать приветы и поздравления с юбилеем. Начало в 7.20. Телефон студии 62-80-30.