Псковские десантники продемонстрировали возможности военной разведки

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 10.10.2017 11:21

Как действует военная разведка, продемонстрировали псковские десантники в ходе совместных российско-белорусских учений. По легенде, белорусские подразделения обнаружили условного противника. А псковичам необходимо было детально установить численность вражеских частей, их вооружение, количество бронетехники и точные координаты целей.

Бойцы сто четвёртого полка в ходе операции использовали средства оптического и электронного наблюдения. В частности продемонстрировали работу дальномерно-угломерного прибора, который недавно появился на вооружении. Этот прибор, похожий на бинокль, позволяет точно вычислить дистанцию до цели, обозначить её для арт-расчётов и корректировать огонь артиллерии. Пасмурная погода и продолжительный дождь не повлияли на точность наблюдения. Наоборот, по словам самих разведчиков, дождливая погода им только на руку.

Кирилл Михайлов