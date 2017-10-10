Псковские десантники продемонстрировали возможности военной разведки

Как действует военная разведка, продемонстрировали псковские десантники в ходе совместных российско-белорусских учений. По легенде, белорусские подразделения обнаружили условного противника. А псковичам необходимо было детально установить численность вражеских частей, их вооружение, количество бронетехники и точные координаты целей.
Бойцы сто четвёртого полка в ходе операции использовали средства оптического и электронного наблюдения. В частности продемонстрировали работу дальномерно-угломерного прибора, который недавно появился на вооружении. Этот прибор, похожий на бинокль, позволяет точно вычислить дистанцию до цели, обозначить её для арт-расчётов и корректировать огонь артиллерии. Пасмурная погода и продолжительный дождь не повлияли на точность наблюдения. Наоборот, по словам самих разведчиков, дождливая погода им только на руку.
Кирилл Михайлов
|
Октябрь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5