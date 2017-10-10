Подробности Категория: Вести-Псков Создано 10.10.2017 12:04

В Псковском перинатальном центре пройдёт заседание Общественного совета по защите прав пациентов. Такое решение было принято вследствие общественного резонанса, вызванного постом в социальной сети. Наша коллега, псковская журналистка, сообщила о хамстве и нецензурной брани, с которыми столкнулась в роддоме.

Также молодая мама написала, что получила ущерб здоровью и намерена обратиться в суд. Эту ситуацию в эфире радиостанции "Маяк" подробно обсудили главный врач Псковского перинатального центра Сергей Сукманюк и адвокат Ольга Кутузова. Главврач рассказал, что побеседовал с персоналом и не верит тому, что медики использовали нецензурную брань. Однако, в целом, Сергей Сукманюк признал, что проблемы в учреждении существуют. При этом подчеркнул, что нагрузка на персонал колоссальная. Адвокат девушки, рассказавшей свою историю, в свою очередь, считает, что случаи хамства и ущерба здоровью, полученного в роддоме, далеко не единичны. Своё мнение Ольга Кутузова аргументирует тем, что после того, как история её клиентки приобрела общественный резонанс, в личную почту к ней с жалобами обратились 85 псковичек. Шесть из них готовы отстаивать свои права в суде.

Ирина Коваленко