Газовые автобусы могут появиться в Псковской области

Заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов встретился с представителями Минского автомобильного завода. Стороны обсудили перспективы поставок в регион транспорта с целью обновления автобусного парка. Наша область заинтересована не просто в приобретении, но и в обслуживании машин. Александр Кузнецов отметил: регион готов рассмотреть закупки газовых автобусов, так как имеет собственный комплекс по сжижению газа.
Надежда Прыгина
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Октябрь 2017
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