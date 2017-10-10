Газовые автобусы могут появиться в Псковской области

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 10.10.2017 11:56

Заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов встретился с представителями Минского автомобильного завода. Стороны обсудили перспективы поставок в регион транспорта с целью обновления автобусного парка. Наша область заинтересована не просто в приобретении, но и в обслуживании машин. Александр Кузнецов отметил: регион готов рассмотреть закупки газовых автобусов, так как имеет собственный комплекс по сжижению газа.

Надежда Прыгина