Псковичке, которая борется с раком, требуется помощь неравнодушных людей

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 10.10.2017 12:02

Семья Никандровых из Пскова просит помощи у всех неравнодушных людей. Их маме Татьяне поставлен диагноз - онкология. Полтора года назад она начала лечение. Сначала в Пскове, затем продолжила в НИИ имени Петрова в Петербурге. Помощь врачей Татьяна получала по квоте. Но после очередного планового обследования химиотерапию пришлось отменить.

У женщины начались проблемы с лёгкими. Врачи предложили альтернативное лечение - вакцинотерапию. Но она проводится только платно. Квота на неё не распространяется. Татьяна Никандрова: «Говорят все, что есть шансы, что она сможет помочь. Поэтому я тоже очень на нее рассчитываю, и верю, потому что по-другому никак нельзя». Вакцинотерапия - шанс для Татьяны жить. Лекарство готовят индивидуально для каждого пациента из его собственной крови. Вакцина стимулирует работу иммунитета, он начинает бороться с опухолью. Чтобы справится с недугом в течение года Татьяне необходимо пройти 14 вакцинаций. Стоимость одной - около пятидесяти тысяч рублей. На изготовление первой вакцины Татьяна уже сдала кровь. Лекарство будет готово в конце октября. Но средств оплатить его у семьи нет. Татьяна Никандрова: «Очень трудно было решиться на эту вакцину, понятно, что таких денег не собрать. Но родственники и друзья сказали нет, останавливаться нельзя». Татьяна - мать двоих детей. Старший сын - инвалид детства. Младший - спортсмен и мамин помощник. Скрывать от сына свою болезнь Татьяна не стала. Денис как может, маму поддерживает. Делает ей подарки, а иногда вместе они ездят на обследование к врачам. Денис Никандров: «Я хотел, чтобы весело было, чтобы мама не грустила. Чтобы папа не заснул за рулем». В этой семье встречают проблемы с улыбкой. А о мамином недуге вслух здесь не говорят. Стараются радоваться каждому мгновению жизни и верить. Вадим Никандров: «Я верю, потому что она сильный человек. Я вижу, как она держится. Не каждый смог бы это так спокойно перенести. Держится, молодец! Бывает иногда, поплачем. Не без этого». Сейчас Татьяна в отпуске. Она воспитатель в детском саду "Лесовичок" при Центре лечебной педагогики. Женщина ждет первую вакцинацию и верит, что скоро вернется к своим воспитанникам.

Ирина Медведкина, Юрий Ильин

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