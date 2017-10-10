Мастер-класс моментального портрета провела в Пскове художница Мария Турина

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 10.10.2017 11:47

Мастер-класс моментального портрета провела в Пскове петербургская художница Мария Турина. Те, кто на полчаса погрузился в невероятный мир портрета в исполнении Марии, называют этот процесс зрелищным, динамичным и завораживающим. Мария Турина не первый раз проводит мастер-классы моментального портрета в Пскове. Но этот оказался не совсем обычным. Его в шутку назвали днём журналиста.

Ирина Медвёдкина, Денис Алексеев