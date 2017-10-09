Что думают псковичи о предложении «Трезвой России» запретить продажу алкоголя до 21 года?

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 09.10.2017 22:14

Участники регионального проекта "Трезвая Россия" предлагают принять закон, разрешающий продавать спиртное молодым людям только с 21 года. Общественники считают, проект "21+" станет дополнительной мерой в борьбе с алкоголизацией населения, молодёжной преступностью и смертностью. Инициативу уже поддержал губернатор региона Андрей Турчак. Что о документе думают сами псковичи?

Виктория Парфёнова. Тигран Гаспарян