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Что думают псковичи о предложении «Трезвой России» запретить продажу алкоголя до 21 года?

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Категория: Вести-Псков
Создано 09.10.2017 22:14

Участники регионального проекта "Трезвая Россия" предлагают принять закон, разрешающий продавать спиртное молодым людям только с 21 года. Общественники считают, проект "21+" станет дополнительной мерой в борьбе с алкоголизацией населения, молодёжной преступностью и смертностью. Инициативу уже поддержал губернатор региона Андрей Турчак. Что о документе думают сами псковичи?

Виктория Парфёнова. Тигран Гаспарян

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