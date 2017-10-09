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Что делать, если ваши земельные права нарушили? Обсудим в программе "Стартовая площадка" на "Радио России-Псков" 10 октября с 7.20

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Категория: Вести-Псков
Создано 09.10.2017 18:25

Что делать, если ваши земельные права нарушили? Обсудим в программе В последнее время все чаще становятся известны случаи нарушения земельных прав, когда люди остаются без домов и участков. О том, почему так происходит и что делать, если ваши права на землю нарушают, поговорим в программе "Стартовая площадка" на "Радио России-Псков".

Гость студии: уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов.

Слушайте 10 октября с 7. 20. Звоните и задавайте свои вопросы нашему гостю по телефону прямого эфира 62-80-30

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