Подробности Категория: Вести-Псков Создано 09.10.2017 18:25

В последнее время все чаще становятся известны случаи нарушения земельных прав, когда люди остаются без домов и участков. О том, почему так происходит и что делать, если ваши права на землю нарушают, поговорим в программе "Стартовая площадка" на "Радио России-Псков".

Гость студии: уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов.

Слушайте 10 октября с 7. 20. Звоните и задавайте свои вопросы нашему гостю по телефону прямого эфира 62-80-30