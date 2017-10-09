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Младенческая смертность в Псковской области снизилась больше чем в два раза

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Категория: Вести-Псков
Создано 09.10.2017 14:54

Больше чем в два раза снизилась младенческая смертность в Псковской области. Об этом сегодня рассказал председатель Госкомитета региона по здравоохранению и фармации Игорь Потапов. Показатель смертности младенцев в области даже ниже, чем в среднем по России. Однако медиков продолжает волновать халатное отношение мамочек к своему здоровью и здоровью своих малышей.

Ежегодно в области больше ста женщин идут на риск и отказываются вставать на учет по беременности, а это мешает выявить различные патологии, что может привести к серьезным последствиям. Большинство псковичек не встают на учет из-за асоциального образа жизни, но немало и других причин. Также Игорь Потапов рассказал о новом строящемся Перинатальном центре в Пскове. Помимо нового современного оборудования там будет еще много инноваций. В их числе телемедицина. Благодаря новым технологиям в операциях заочно смогут принимать участие врачи из федеральных медучреждений. Кроме этого для борьбы с хамством в новом здании планируют установить видеокамеры. Это связано неоднократными жалобами на грубость со стороны персонала Псковского роддома. Что касается завершения строительства Перинатального центра оно назначено на конец этого года. Но о точных сроках открытия говорить пока рано.

Наталья Барарь

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