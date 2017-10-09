logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 
 
 

Делегация врачей-онкологов из Санкт-Петербурга посетила медучреждения Пскова

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 09.10.2017 14:50

Сегодня медучреждения Пскова посетила делегация врачей-онкологов из Санкт-Петербурга под руководством главного онколога Северо-Западного Федерального округа Алексея Беляева. Специалисты познакомились с работой Псковской городской больницы, осмотрели рентген-аппарат, маммограф, лабораторию и кабинет онколога. Кроме того, врачи посетят здание нового Онкологического диспансера Пскова, а также проведут встречу с пациентами.

Алексей Беляев возглавляет Национальный исследовательский медцентр онкологии имени Петрова, он регулярно ездит по регионам страны, где знакомится с состоянием медицинских учреждений и помогает улучшить их работу.

Виктория Писукова

SocButtons v1.5
 

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 

Как Вы относитесь к запрету на продажу алкоголя лицам до 21 года в Псковской области?

Октябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Хлебосол
В рифму
Kinza
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк