Делегация врачей-онкологов из Санкт-Петербурга посетила медучреждения Пскова

Сегодня медучреждения Пскова посетила делегация врачей-онкологов из Санкт-Петербурга под руководством главного онколога Северо-Западного Федерального округа Алексея Беляева. Специалисты познакомились с работой Псковской городской больницы, осмотрели рентген-аппарат, маммограф, лабораторию и кабинет онколога. Кроме того, врачи посетят здание нового Онкологического диспансера Пскова, а также проведут встречу с пациентами.
Алексей Беляев возглавляет Национальный исследовательский медцентр онкологии имени Петрова, он регулярно ездит по регионам страны, где знакомится с состоянием медицинских учреждений и помогает улучшить их работу.
Виктория Писукова
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Октябрь 2017
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