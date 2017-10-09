logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 
 
 

Трое псковичей, задержавших маньяка, удостоены высокой награды

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 09.10.2017 14:47

Трое псковичей награждены медалями МВД России «За отличия в охране общественного порядка». Торжественная церемония прошла в Санкт-Петербурге в полпредстве по Северо-Западному федеральному округу. Высокой награды были удостоены братья Артур и Николай Львовы и Денис Тимофеев, которые летом 2015 года задержали 32-летнего мужчину, напавшего на девушку.

Она успела позвонить друзьям. Парни бросились прочесывать район и нашли девушку и насильника рядом с заброшенным домом. Сами ребята в интервью нашей программе сказали, что за наградами не гнались. Свою подругу они кинулись спасать, потому что и не думали, что можно поступить иначе.

Виктория Парфенова

SocButtons v1.5
 

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 

Как Вы относитесь к запрету на продажу алкоголя лицам до 21 года в Псковской области?

Октябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
В рифму
Хлебосол
Kinza
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк