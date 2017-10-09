Трое псковичей, задержавших маньяка, удостоены высокой награды

Трое псковичей награждены медалями МВД России «За отличия в охране общественного порядка». Торжественная церемония прошла в Санкт-Петербурге в полпредстве по Северо-Западному федеральному округу. Высокой награды были удостоены братья Артур и Николай Львовы и Денис Тимофеев, которые летом 2015 года задержали 32-летнего мужчину, напавшего на девушку.
Она успела позвонить друзьям. Парни бросились прочесывать район и нашли девушку и насильника рядом с заброшенным домом. Сами ребята в интервью нашей программе сказали, что за наградами не гнались. Свою подругу они кинулись спасать, потому что и не думали, что можно поступить иначе.
Виктория Парфенова
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Октябрь 2017
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