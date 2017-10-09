Уникальную реставрацию проведут в «Доме жилом» 1936 года постройки по улице Леона Поземского, 31Б

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 09.10.2017 13:57

Об этом в прямом эфире «Радио России-Псков» рассказал начальник Управления по градостроительной деятельности, главный архитектор Пскова Сергей Кондратьев. Акцент будет сделан на фасады памятника архитектуры. Разные стороны дома будут отреставрированы в стилях разных исторических периодов. «То, что мы увидим, такого не было никогда», - подчеркнул Сергей Кондратьев.

В отреставрированном здании будут располагаться номера для временного проживания. Также главный архитектор Пскова сообщил, что через реку Пскову от стен Кремля к Шпагатной фабрике планируется оборудовать пешеходный мост. Но на сегодняшний день достойных проектов пока нет.

Арсений Иванов