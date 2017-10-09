Уникальную реставрацию проведут в «Доме жилом» 1936 года постройки по улице Леона Поземского, 31Б

Об этом в прямом эфире «Радио России-Псков» рассказал начальник Управления по градостроительной деятельности, главный архитектор Пскова Сергей Кондратьев. Акцент будет сделан на фасады памятника архитектуры. Разные стороны дома будут отреставрированы в стилях разных исторических периодов. «То, что мы увидим, такого не было никогда», - подчеркнул Сергей Кондратьев.
В отреставрированном здании будут располагаться номера для временного проживания. Также главный архитектор Пскова сообщил, что через реку Пскову от стен Кремля к Шпагатной фабрике планируется оборудовать пешеходный мост. Но на сегодняшний день достойных проектов пока нет.
Арсений Иванов
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Октябрь 2017
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