Почти 300 новых рабочих мест будет создано на базе Псковского электротехнического кластера

Сейчас на производствах занято более 4-х тысяч человек. Такие проекты вносят большой вклад в социально-экономическое развитие региона. Об этом говорили участники деловой миссии Ассоциации кластеров и технопарков, которая работала в Великих Луках. Мероприятия прошли на базе завода электротехнического оборудования.
Это якорное производство кластера, для которого выпускают продукцию 13-ти предприятий Пскова и Великих Лук. Подобный опыт приехали перенимать представители 23-х регионов страны.
Лариса Чурикова
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Октябрь 2017
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