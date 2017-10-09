Почти 300 новых рабочих мест будет создано на базе Псковского электротехнического кластера

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 09.10.2017 11:40

Сейчас на производствах занято более 4-х тысяч человек. Такие проекты вносят большой вклад в социально-экономическое развитие региона. Об этом говорили участники деловой миссии Ассоциации кластеров и технопарков, которая работала в Великих Луках. Мероприятия прошли на базе завода электротехнического оборудования.

Это якорное производство кластера, для которого выпускают продукцию 13-ти предприятий Пскова и Великих Лук. Подобный опыт приехали перенимать представители 23-х регионов страны.

Лариса Чурикова