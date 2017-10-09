Общегородской субботник прошёл в Пскове

В Пскове прошёл общегородской субботник. На уборку вышли работники муниципальных предприятий и частных фирм, члены общественных организаций, студенты, руководители Пскова, депутаты городской Думы. В порядок они привели Дмитриевское кладбище, Детский парк, зелёные зоны на улицах Советской, Яна Фабрициуса, Гоголя, у Ледового дворца и в других местах.
На улице Розы Люксембург - ликвидировали несанкционированную свалку: здесь в большом количестве были свалены в кусты упаковки от мясных изделий. Инвентарь, перчатки, мешки для мусора, контейнеры и транспорт для вывоза отходов предоставило Управление городского хозяйства. Месячник по благоустройству города продлится до тридцать первого октября.
Виктория Парфенова
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Октябрь 2017
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