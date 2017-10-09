В псковском приюте для бездомных животных прошел День открытых дверей

В псковском приюте для бездомных животных «Лесопилка» впервые состоялся День открытых дверей. Сейчас здесь около шестидесяти питомцев: это кошки, брошенные людьми на дачах; раненые, сбитые машинами собаки; щенки, найденные в мусорных контейнерах.
Живут здесь даже куры - они тоже оказались не нужны хозяевам. Со всеми пернатыми и четвероногими гости праздника могли пообщаться: дети с удовольствием кормили и гладили псов. Также псковичей ждали многочисленные конкурсы, выступления вокальных и хореографических коллективов, сладкие угощения. Если кому-то приглянулось животное - можно было сразу договориться с зоозащитниками о том, когда взять его. Добавлю, что среди гостей оказалось много тех, что уже нашли своего лучшего мохнатого друга на "Лесопилке". Кроме пристройства животных в добрые руки, акция - День открытых дверей - призвана привлечь внимание к нуждам приюта: здесь всегда рады принять в подарок перчатки, чистящие средства, медикаменты, пелёнки и, конечно, еду. Кроме того, организаторы мероприятия надеются решить проблему с территорией: земля под приютом не в собственности и даже не в аренде у зоозащитников. Они боятся, что однажды животных могут выгнать с этого места.
Виктория Парфенова
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Октябрь 2017
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