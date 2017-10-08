Глава Облздрава предложил любому журналисту подежурить несколько смен в Псковском перинатальном центре

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 08.10.2017 14:44

Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Маяк-Псков» в программе «Полный анамнез». По словам Игоря Потапова, это необходимо, чтобы журналисты "своими глазами и ушами увидели, в каких условиях работают медицинские сотрудники, каково реально там отношение к этим женщинам". Кроме того, он заявил, что ждёт конкретных предложений, как изжить случаи хамского отношения к роженицам и от журналистов.

"Если бы у меня был у меня готовый рецепт или если бы они были у моих 5-10-20 лет назад, наверное, эти рецепты были применены, и мы бы с вами не обсуждали сегодня эту тему", - заявил председатель областного комитета по здравоохранению и фармации. Комментируя тот факт, что в Псковской области осталось всего 9 роддомов, Игорь Потапов заявил, что их "столько, сколько достаточно для обеспечения принятия всех женщин".

Виталий Михайлов



