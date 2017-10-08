Качество медицинской помощи в Псковском перинатальном центре остается на высоком уровне

Об этом в прямом эфире радиостанции «Маяк-Псков» заявил главврач центра Сергей Сукманюк. "Показатели младенческой смертности у нас в этом году таковы, каких не было никогда в истории. Это 4,7" - сообщил Сукманюк. При этом он прокомментировал и случаи гибели рожениц. По его словам, "роженицы погибают не от акушерской помощи, а от патологии, не связанной непосредственно с беременностью.
В прошлом году был случай в Великих Луках - там было связано с сердечно-сосудистой деятельностью. И в этом году был случай в Псковском перинатальном центре. В последнем случае смерть была признана непредотвратимой. Это произошло в послеродовом периоде" - рассказал главврач медучреждения. По его мнению, рожать за границей из Пскова уезжают именно из-за хамства нашего медперсонала, а не из-за качества оказываемой помощи.
Виталий Михайлов
|
Октябрь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5