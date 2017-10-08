Качество медицинской помощи в Псковском перинатальном центре остается на высоком уровне

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 08.10.2017 14:20

Об этом в прямом эфире радиостанции «Маяк-Псков» заявил главврач центра Сергей Сукманюк. "Показатели младенческой смертности у нас в этом году таковы, каких не было никогда в истории. Это 4,7" - сообщил Сукманюк. При этом он прокомментировал и случаи гибели рожениц. По его словам, "роженицы погибают не от акушерской помощи, а от патологии, не связанной непосредственно с беременностью.

В прошлом году был случай в Великих Луках - там было связано с сердечно-сосудистой деятельностью. И в этом году был случай в Псковском перинатальном центре. В последнем случае смерть была признана непредотвратимой. Это произошло в послеродовом периоде" - рассказал главврач медучреждения. По его мнению, рожать за границей из Пскова уезжают именно из-за хамства нашего медперсонала, а не из-за качества оказываемой помощи.

Виталий Михайлов