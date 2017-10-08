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После выхода поста Ольги Лосской, более 80 девушек рассказали в соцсетях о своих неудачных родах в Пскове

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Категория: Вести-Псков
Создано 08.10.2017 14:13

После выхода поста Ольги Лосской, более 80 девушек рассказали в соцсетях о своих неудачных родах в ПсковеОб этом в прямом эфире радиостанции «Маяк-Псков» заявила юрист Ольга Кутузова. По её словам, девушки рассказывают порой совершенно чудовищные истории: начиная от хамского отношения медперсонала, заканчивая потерей детей. "Документы все у меня будут и, безусловно, соответствующие органы будут разбираться " - резюмировала юрист.

 При этом некоторые псковички заявляют, что отношение к роженицам в Пскове не меняется на протяжении последних 30 лет. В ответ на это, главврач Псковского перинатального центра принёс пациенткам, пострадавшим от хамского отношения, извинения за всех медиков. Однако юрист Ольги Лосской заявила, что они будут в суде добиваться возмещения морального ущерба за некачественную медицинскую помощь.

Виталий Михайлов

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