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Псковский перинатальный центр на сегодняшний день принимает 60% всех родов в Псковской области

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Категория: Вести-Псков
Создано 08.10.2017 14:05

Псковский перинатальный центр на сегодняшний день принимает 60% всех родов в Псковской областиОб этом в прямом эфире радиостанции «Маяк-Псков» заявил главный врач медучреждения Сергей Сукманюк. В прошлом году, Центр принял рекордное количество родов - 457. Кроме того, именно в Псковском перинатальном центре могут оказать квалифицированную помощь при родах с осложнениями или преждевременных родах.

 "Коллектив работает очень интенсивно. Количество родов идёт по 15-20 в сутки. В том же Великом Новгороде 2 роддома, а у нас один Перинатальный. Там есть здоровая конкуренция. По-моему, Псков - это единственная столица региона, где роддом один" - заявил главный акушер-гинеколог региона.

Виталий Михайлов

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