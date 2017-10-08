На выбор будущей мамой роддома сегодня большое влияние оказывают отзывы на Интернет-форумах

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 08.10.2017 13:54

Об этом в прямом эфире радиостанции «Маяк-Псков» заявила юрист Ольга Кутузова, приведя в пример себя. "После того, как я узнала, что у меня будет ребёнок, я как человек умный и цивилизованный залезла в Интернет, посмотреть, какие комментарии оставляют о нашем перинатальном центре. Это был 2014-й год. Негативных отзывов было огромное количество", - рассказала она.

Кроме того, на её решение повлияли не совсем удачные роды знакомой в Пскове, закончившиеся травмой ребёнка. В итоге первого ребёнка Ольга рожала в Вильнюсе, а второго - в Новгороде. "Я изучила новгородские Интернет-форумы. Огромное количество отзывов было именно положительных. Негативные отзывы тоже имели место, но в меньшем количестве, чем в Пскове". Главный врач Псковского перинатального центра, в свою очередь, отметил, что отзывы пишут, в основном, когда хотят отругать, а не похвалить. «У 100 женщин проходит всё прекрасно, они уходят счастливые и довольные - они не пишут никуда. Случись там один случай на 100, 200 или 500 - будет пост, будет жалоба, и этот пост будет характеризовать всю работу коллектива», - считает Сергей Сукманюк.

Виталий Михайлов