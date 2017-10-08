Главврач Псковского перинатального центра выносил неоднократные дисциплинарные взыскания за хамство своим сотрудникам

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 08.10.2017 13:46

Об этом сам Сергей Сукманюк заявил в прямом эфире радиостанции «Маяк-Псков», комментируя впечатления о родах в Пскове нашей коллеги Ольги Лосской. При этом главврач принес извинения всем, кто пострадал от хамского поведения медперсонала, однако отметил, что качество медпомощи в псковском роддоме на высоком уровне.

Чтобы не допускать подобных ситуаций впредь в перинатальном центре, глава облздрава Игорь Потапов предложил установить видеокамеры. А журналистам предложил понаблюдать воочию за работой медперсонала.

Виталий Михайлов