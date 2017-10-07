Участники регионального проекта «Трезвая Россия» предлагают принять законопроект, разрешающий продавать алкоголь молодым людям только с двадцати одного года

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 07.10.2017 19:57

Что думают об этом псковичи - показал специальный опрос, проведенный общественниками в центре города. Большинство ответили: только после двадцати одного молодые люди могут принимать взвешенные решения и обдумывать последствия своих поступков.

По словам координатора федерального проекта "Трезвая Россия" в Псковской области Эльхана Мехтиева, юристы сейчас готовят соответствующий законопроект, в ближайшее время он будет направлен в Псковское областное Собрание депутатов на рассмотрение. Активисты уверены: проект "Двадцать один плюс" поможет бороться с алкоголизацией населения. Инициативу ранее уже поддержал губернатор региона Андрей Турчак. Сейчас в стране практики продажи алкоголя только с двадцати одного года нет и, возможно, Псковская область станет первой, где повысится возрастной ценз на покупку спиртного.

Виктория Парфенова