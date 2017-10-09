«Трезвая Россия» предлагает запретить продавать алкоголь до 21 года

Что думают об этом псковичи - показал специальный опрос, проведенный общественниками в центре города. Большинство ответили: только после двадцати одного молодые люди могут принимать взвешенные решения и обдумывать последствия своих поступков.
По словам координатора федерального проекта "Трезвая Россия" в Псковской области Эльхана Мехтиева, юристы сейчас готовят соответствующий законопроект, в ближайшее время он будет направлен в Псковское областное Собрание депутатов на рассмотрение. Активисты уверены: проект "Двадцать один плюс" поможет бороться с алкоголизацией населения. Инициативу ранее уже поддержал губернатор региона Андрей Турчак. Сейчас в стране практики продажи алкоголя только с двадцати одного года нет и, возможно, Псковская область станет первой, где повысится возрастной ценз на покупку спиртного.
Виктория Парфенова
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Октябрь 2017
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