Сегодня на сцене БКЗ Филармонии выступил вдохновитель и арт-директор фестиваля «Крещендо» Денис Мацуев

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 06.10.2017 21:35

Шоу "Классика и Джаз" завершило сегодня тринадцатый фестиваль Крещендо. На сцене БКЗ Филармонии выступили вдохновитель и арт-директор фестиваля Денис Мацуев (фортепиано), Борислав Струлёв (виолончель), Айдар ГайнУллин (баян) и другие артисты. Среди музыкантов - саксофонистка - десятилетняя Софья Тюрина - победительница конкурса детских талантов "Синяя птица".

В Пскове фестиваль проходит в девятый раз, в нем традиционно принимают участие талантливые и молодые артисты. Арт-директор "Крещендо" Денис Мацуев отметил: интерес к классической музыке в мире не угасает. Особенно приятно, что залы заполняют молодые люди.

Виктория Парфёнова