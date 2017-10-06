Сегодня на сцене БКЗ Филармонии выступил вдохновитель и арт-директор фестиваля «Крещендо» Денис Мацуев

Шоу "Классика и Джаз" завершило сегодня тринадцатый фестиваль Крещендо. На сцене БКЗ Филармонии выступили вдохновитель и арт-директор фестиваля Денис Мацуев (фортепиано), Борислав Струлёв (виолончель), Айдар ГайнУллин (баян) и другие артисты. Среди музыкантов - саксофонистка - десятилетняя Софья Тюрина - победительница конкурса детских талантов "Синяя птица".
В Пскове фестиваль проходит в девятый раз, в нем традиционно принимают участие талантливые и молодые артисты. Арт-директор "Крещендо" Денис Мацуев отметил: интерес к классической музыке в мире не угасает. Особенно приятно, что залы заполняют молодые люди.
Виктория Парфёнова
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Октябрь 2017
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