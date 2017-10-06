Как будет изменяться облик Пскова узнаем у главного архитектора города в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 9 октября с 7.20

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 06.10.2017 18:55

Как будет развиваться Псков в ближайшее время? Что ждет архитектурные памятники областного центра? И что нового появится на улицах города? Узнаем в эфире программы "Стартовая площадка".

Гость студии - начальник Управления по градостроительной деятельности, главный архитектор Пскова Сергей Кондратьев.

Слушайте на "Радио России-Псков" 9 октября с 7. 20. Звоните и задавайте свои вопросы нашему гостю по телефону прямого эфира 62-80-30