Сегодня тепло начало поступать в дома Плюсского и Пушкиногорского районов

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 06.10.2017 16:30

Об этом сообщили на селекторном совещании. Где также обсудили и проблемы, которые возникли в районах при подаче тепла. Практически во всех муниципалитетах отопительный сезон начался раньше, чем в областном центре, с двадцать второго сентября.

Коммунальная инфраструктура области на сегодняшний день готова к отопительному сезону на девяносто один процент, когда как жилищный фонд - на сто процентов - заявили на совещании.

Алина Чабан