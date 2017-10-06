Сегодня тепло начало поступать в дома Плюсского и Пушкиногорского районов

Об этом сообщили на селекторном совещании. Где также обсудили и проблемы, которые возникли в районах при подаче тепла. Практически во всех муниципалитетах отопительный сезон начался раньше, чем в областном центре, с двадцать второго сентября.
Коммунальная инфраструктура области на сегодняшний день готова к отопительному сезону на девяносто один процент, когда как жилищный фонд - на сто процентов - заявили на совещании.
Алина Чабан
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Октябрь 2017
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