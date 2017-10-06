«Трезвая Россия» приглашает псковичей поддержать ограничение продажи алкоголя лицам до 21 года

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 06.10.2017 16:17

Акция пройдет в субботу на Октябрьской площади, у памятника княгине Ольге. В течение дня общественники будут собирать мнения псковичей о повышении минимального возраста продажи алкоголя на три года. Ранее такую инициативу "Трезвой России" поддержал губернатор Андрей Турчак. Активисты уверены, что проект «21+» поможет бороться с алкоголизацией населения. Высказать свое мнение по этому поводу можно и на нашем сайте gtrkpskov.ru.

Алина Толкачева