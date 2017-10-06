Подробности Категория: Вести-Псков Создано 06.10.2017 16:26

Где провести эти выходные с семьей и какие премьеры нас ожидают в начале театрального сезона, в нашей рубрика "Афиша". 17 октября в центре науки и спорта "Без Предела" пройдёт кубок города Пскова по программированию для школьников. Для дошкольников в эти выходные сразу два спектакля в Театре кукол. Еще одно мероприятие, на которое можно сходить всей семьей - День открытых дверей в "Лесопилке". 21 октября в Псковском драматическом премьера - спектакль "Старик" по пьесе Максима Горького.

Дина Перевозчикова