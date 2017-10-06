logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 
 
 

Кубок города Пскова по программированию, в Псковском драматическом - премьера, день открытых дверей в "Лесопилке" – эти выходные можно провести интересно и с пользой

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 06.10.2017 16:26

Где провести эти выходные с семьей и какие премьеры нас ожидают в начале театрального сезона, в нашей рубрика "Афиша". 17 октября в центре науки и спорта "Без Предела" пройдёт кубок города Пскова по программированию для школьников. Для дошкольников в эти выходные сразу два спектакля в Театре кукол. Еще одно мероприятие, на которое можно сходить всей семьей - День открытых дверей в "Лесопилке". 21 октября в Псковском драматическом премьера - спектакль "Старик" по пьесе Максима Горького.

Дина Перевозчикова

SocButtons v1.5
 

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 

Как Вы относитесь к запрету на продажу алкоголя лицам до 21 года в Псковской области?

Октябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Kinza
В рифму
Хлебосол
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк