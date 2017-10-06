Еще 300 миллионов рублей получит Псковская область на строительство и ремонт дорог

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 06.10.2017 14:26

Псковская область дополнительно получит на строительство и ремонт дорог триста миллионов рублей. Деньги направят из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Решение о предоставлении нашему региону финансовой помощи было принято на заседании Правительства.

Планируется, что средства пойдут на продолжение строительства второго пускового комплекса Северного обхода. Деньги должны поступить в октябре.

Надежда Прыгина