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Тысяча человек и более 200 единиц техники задействованы в совместных учениях России и Белоруссии

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Категория: Вести-Псков
Создано 06.10.2017 15:02

Сегодня на полигоне в Стругах Красных дан старт российско-белорусским тактическим учениям. Активная фаза начнётся на следующей неделе и продлится до 11 октября. Будут задействованы полигоны Пскова и Струг Красных. Войска проведут десантирование, захват аэродрома и совершат марш-бросок. В рамках учений выучку продемонстрируют снайперы России и Белоруссии.

Для них проведут дневные и ночные стрельбы. Им предстоит за короткий промежуток времени уничтожить и вывести из строя более 200 целей на дальности свыше двух километров. Всего в манёврах принимает участие около тысячи военнослужащих и более 200 единиц боевой и специальной техники от обоих государств. Подразделения сил специальных операций республики Беларусь для участия в учениях привезли с собой собственную военную технику и оружие, боеприпасы.

Андрей Удалов

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