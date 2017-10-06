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23 региона России будут перенимать опыт работы Псковского электротехнического кластера

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Категория: Вести-Псков
Создано 06.10.2017 14:51

Деловая миссия Ассоциации кластеров и технопарков проходит сегодня в Великих Луках. Представители 23-х регионов страны приехали перенимать опыт работы Псковского электротехнического кластера. Проект в регионе стал настолько успешным, что одним из первых получил господдержку.

Кластер объединяет 13 предприятий Пскова и Великих Лук, которые выпускают комплектующие для, так называемого, якорного производства - Великолукского завода электротехнического оборудования, где сегодня и принимают гостей. В программе мероприятия - знакомство с предприятиями кластера, обсуждение схем взаимодействия между ними и преимущества совместной работы. Псковский электротехнический кластер был создан по инициативе губернатора региона Андрея Турчака и при поддержке Александра Козловского, которой долгое время руководил ЗАО ЗЭТО.

Лариса Чурикова

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