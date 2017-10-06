Шоу «Классика и Джаз» представят сегодня музыканты на фестивале «Крещендо»

Шоу "Классика и Джаз" ожидает сегодня вечером псковичей на завершающем концерте фестиваля «Крещендо». Рассказали на пресс-конференции музыканты. На сцене БКЗ Филармонии выступят вдохновитель и арт-директор фестиваля Денис Мацуев (фортепиано), Борислав Струлёв (виолончель), Айдар Гайнуллин (баян), Аркадий Шилклопер (валторна и альпийский рог), юная Софья Тюрина (саксофон) и другие артисты.
Музыкальному фестивалю «Крещендо» в этом году исполнилось тринадцать лет. В Пскове он стартовал в девятый раз. В нём традиционно принимают участие талантливые и молодые артисты. Самому юному из них всего шесть лет.
Наталья Барарь
|
Октябрь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5