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Шоу «Классика и Джаз» представят сегодня музыканты на фестивале «Крещендо»

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Категория: Вести-Псков
Создано 06.10.2017 14:49

Шоу "Классика и Джаз" ожидает сегодня вечером псковичей на завершающем концерте фестиваля «Крещендо». Рассказали на пресс-конференции музыканты. На сцене БКЗ Филармонии выступят вдохновитель и арт-директор фестиваля Денис Мацуев (фортепиано), Борислав Струлёв (виолончель), Айдар Гайнуллин (баян), Аркадий Шилклопер (валторна и альпийский рог), юная Софья Тюрина (саксофон) и другие артисты.

Музыкальному фестивалю «Крещендо» в этом году исполнилось тринадцать лет. В Пскове он стартовал в девятый раз. В нём традиционно принимают участие талантливые и молодые артисты. Самому юному из них всего шесть лет.

Наталья Барарь

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