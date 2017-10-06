Труженики сельского хозяйства принимают поздравления с наступающим праздником

Ежегодно во второе воскресенье октября свой профессиональный праздник отмечают работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В этот день чествуют тех, кто трудится в полях и на фермах, учёных-аграриев, растениеводов, животноводов и всех тех, благодаря кому сельхозпродукты уже в обработанном виде попадают в магазины.
Виктория Писукова, Юрий Ильин, Денис Алексеев
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Октябрь 2017
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