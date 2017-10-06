В Стругах Красных начинаются совместные тактические учения России и Белоруссии

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 06.10.2017 11:57

На совместном учении России и Белоруссии в Стругах Красных снайперы двух стран уничтожают сегодня условного противника. Им предстоит за короткий промежуток времени вывести из строя более двухсот целей.

Сегодня на полигоне ВДВ России «Струги Красные» прошло торжественное открытие совместных тактических учений. Руководитель учений полковник Евгений Тонких осмотрел подразделения и военную технику, подготовленную для участия в учениях. Подразделение ССО Белоруссии представило в качестве основного боевого оружия колесную бронированную технику БТР-80 с пулеметным вооружением, минометы, противотанковые ракетные комплексы, а также специальную технику и различное стрелковое оружие. Подразделение ВДВ России в свою очередь предоставило для проведения совместного учения боевые машины БМД-2 с пушечным вооружением, самоходные артиллерийские орудия «НОНА» калибром 120 мм и специальные транспортные средства с пулеметным вооружением, а также специальное снайперское оружие, средства воздушной разведки, радиоэлектронной борьбы, автоматическое и динамо реактивное оружие. Уже сейчас известны некоторые подробности, например, снайперы обоих стран проведут боевые стрельбы в дневных и ночных условиях. Под прикрытием пулеметных расчетов десантникам снайперам России и Белоруссии предстоит за коротких промежуток времени уничтожить и вывести из строя более 200 целей, в том числе имитирующих высокоточные разведывательные комплексы условного противника. Мишени будут располагаться на дальности свыше двух тысяч метров. Для этого будет применяться современные высокоточные оптико-электронные приборы наведения и коррекции огня. Основная фаза учений пройдет на следующей неделе с 9 по 11 октября 2017 года на территории военных полигонов и аэродрома в Псковской области. Всего в российско-белорусских тактических маневрах примет участие около 1000 военнослужащих и более 200 единиц боевой и специальной техники от обоих государств.

Андрей Удалов