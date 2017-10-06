Увеличения федерального финансирования социальной сферы будет добиваться Александр Козловский

Увеличения расходов федерального бюджета на лекарства, дороги и зарплаты бюджетников намерен добиваться депутат Госдумы Александр Козловский. Об этом он заявил на встрече со сторонниками партии «Единая Россия». Вместе со своим коллегой Александром Васильевым, депутат рассказал о параметрах федерального бюджета и выслушал пожелания коллег из областного парламента и общественников.
Депутата попросили продвинуть инициативу области о финансировании из федерального бюджета лекарств для орфанных больных и содействовать переводу коммерческих кредитов, которые брала область, в бюджетные. Много проектов и предложений Александру Козловскому поступает из районов области. Поездки и встречи в муниципалитетах депутат проводит каждый месяц. Обсуждение федерального бюджета в Госдуме стартует в ближайшее время.
Иван Павлов
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Октябрь 2017
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