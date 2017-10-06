Маленькой Ангелине Егоровой, родившейся с расщелиной губы и неба, требуется дорогостоящая операция

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 06.10.2017 11:52

Мы продолжаем совместную с «Русфондом» акцию помощи тяжело больным детям. Сейчас в ней нуждается маленькая жительница Псковского района Ангелина Егорова. Она родилась с расщелиной верхней губы и нёба. Уже перенесла ряд операций. Теперь ей предстоит самая дорогостоящая. Стоимость лечения - 235 тысяч рублей.

Дина Перевозчикова, Александр Калинин