Как защититься от мошенников, узнают псковские пенсионеры в «Университете третьего возраста»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 06.10.2017 11:50

В «Псковском университете третьего возраста» начался новый учебный год. За парты вновь сядут активные пенсионеры, которые захотели просветить себя в каких-либо науках. Опытные преподаватели будут читать лекции по одиннадцати направлениям.

В их числе иностранные языки, информационные технологии, правоведение, домашняя академия, а также курс здоровья и долголетия. Первая лекция была посвящена актуальной теме - защите старшего поколения от мошеннических действий. Планируется, что в течение учебного года в Псковской области обучение пройдут больше полутора тысяч пенсионеров. Напомню, «Университет третьего возраста» был создан 10 лет назад на базе Пенсионного фонда Российской Федерации. Его главная цель - вовлечение пожилых людей в активный образ жизни.

Наталья Барарь