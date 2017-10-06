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Как защититься от мошенников, узнают псковские пенсионеры в «Университете третьего возраста»

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Категория: Вести-Псков
Создано 06.10.2017 11:50

В «Псковском университете третьего возраста» начался новый учебный год. За парты вновь сядут активные пенсионеры, которые захотели просветить себя в каких-либо науках. Опытные преподаватели будут читать лекции по одиннадцати направлениям.

В их числе иностранные языки, информационные технологии, правоведение, домашняя академия, а также курс здоровья и долголетия. Первая лекция была посвящена актуальной теме - защите старшего поколения от мошеннических действий. Планируется, что в течение учебного года в Псковской области обучение пройдут больше полутора тысяч пенсионеров. Напомню, «Университет третьего возраста» был создан 10 лет назад на базе Пенсионного фонда Российской Федерации. Его главная цель - вовлечение пожилых людей в активный образ жизни.

Наталья Барарь

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