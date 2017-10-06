Псковский гуманитарный лицей отмечает 50-летний юбилей

Гуманитарный лицей Пскова отмечает сегодня 50 лет с момента основания. Полвека назад на улице Ленина была открыта общеобразовательная школа номер 15. Лицеем она стала в 1991. Образовательное учреждение занесено в книгу «Золотая летопись славных дел», не раз становилось школой года, входило в рейтинг пятисот лучших школ страны, становилось победителем приоритетного национального проекта «Образование».
Коллектив, учащиеся и выпускники Гуманитарного лицея принимают сегодня поздравления.
Надежда Прыгина
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Октябрь 2017
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