В Пскове открылся тринадцатый музыкальный фестиваль «Крещендо»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 05.10.2017 21:32

На сцене - Уральский молодежный симфонический оркестр. В программе произведения Шуберта, Баха, Рахманинова и других известных композиторов. Добавлю, что идея фестиваля принадлежит Давиду Смелянскому и пианисту Денису Мацуеву. «Крещендо» призван показать потенциал современной отечественной музыкальной культуры и открыть публике новые имена молодых исполнителей.

Кирилл Радион