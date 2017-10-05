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В «Моглино» появится завод по производству препаратов для лечения онкологии

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Категория: Вести-Псков
Создано 05.10.2017 22:11

Инвестор из Великобритании намерен построить в «Моглино» завод по производству препаратов для лечения онкологии. На заседании наблюдательного совета особой экономической зоны инвесторы сегодня презентовали проекты и подписали соглашение с администрацией области. Строительство фармацевтического завода рассчитано на четыре года. 

По словам инвестора, производство и продукция будет соответствовать российским и мировым стандартам и реализовываться не только в нашей стране, но и экспортироваться за рубеж. Ассортимент насчитывает десять наименований и будет расширяться. Объем вложений составляет шестьсот миллионов рублей. Кроме того, работа такого предприятия поможет создать в Пскове ресурсный центр для фармацевтических компаний. Андрей Турчак: «Мы сегодня договорились о том, что проработаем вопрос с Псковским государственным университетом и с одним из индийских учебных заведений, которые готовят специалистов. Коллеги заинтересованы, как минимум, в открытии базовой кафедры в университете по подготовке специалистов именно фармацевтов-технологов. Тех, кто будет работать на высокотехнологичном оборудовании».

Андрей Удалов

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