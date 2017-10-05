Подробности Категория: Вести-Псков Создано 05.10.2017 18:03

"Условно доступное жилье". Именно так сегодня свои квартиры называют большинство людей, имеющих ограничения по здоровью. Как инвалиду не оказаться заложником в четырех стенах? И что сегодня для этой категории граждан действительно доступно? Обсудим в программе "Постфактум".

Слушайте на "Радио России-Псков" 5 октября в 18.10