Губернатор области Андрей Турчак поздравил учителей с профессиональным праздником

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 05.10.2017 17:48

Сегодня более чем в ста странах свой профессиональный праздник отмечают учителя. В этот праздник в Приказных палатах Псковского Кремля чествовали работников сферы образования нашего региона. Их поздравил губернатор области Андрей Турчак.

Победители профессиональных конкурсов, лауреаты премий Министерства образования и администрации области получили награды и дипломы. Напомним, Всемирный день учителя отмечают с 1994 года. В этот день принято поздравлять учителей, преподавателей и всех тех, кто работает в сфере образования.

Андрей Удалов