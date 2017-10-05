Впечатления нашей коллеги - журналиста ГТРК "Псков" Ольги Лосской о пребывании в Псковском перинатальном центре на этой неделе заставили задуматься о том, как заботятся о будущих мамах в главном роддоме Псковской области. Свою статью Ольга опубликовала в соцсетях, а затем её разместили ведущие электронные издания региона.
Теперь Псковский перинатальный центр ждёт проверка общественников. Кроме того, Ольга, которую при родах чуть не искалечили, намерена добиваться справедливости в суде. Качество медицинской помощи в Псковском перинатальном центре обсуждаем в программе "Полный анамнез".
Слушайте в пятницу, 6 октября, с 17.05. В гостях: главный врач Псковского перинатального центра Сергей Сукманюк и адвокат пострадавшей Ольга Кутузова.
Справедливы ли жалобы молодой мамы на роддом? Ваши комментарии с впечатлениями о пребывании в роддомах Псковской области оставляйие в группе "Маяк-Псков". Телефон прямого эфира: 62-80-30
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