Подробности Категория: Вести-Псков Создано 05.10.2017 17:43

Впечатления нашей коллеги - журналиста ГТРК "Псков" Ольги Лосской о пребывании в Псковском перинатальном центре на этой неделе заставили задуматься о том, как заботятся о будущих мамах в главном роддоме Псковской области. Свою статью Ольга опубликовала в соцсетях, а затем её разместили ведущие электронные издания региона.

Теперь Псковский перинатальный центр ждёт проверка общественников. Кроме того, Ольга, которую при родах чуть не искалечили, намерена добиваться справедливости в суде. Качество медицинской помощи в Псковском перинатальном центре обсуждаем в программе "Полный анамнез".

Слушайте в пятницу, 6 октября, с 17.05. В гостях: главный врач Псковского перинатального центра Сергей Сукманюк и адвокат пострадавшей Ольга Кутузова.

Справедливы ли жалобы молодой мамы на роддом? Ваши комментарии с впечатлениями о пребывании в роддомах Псковской области оставляйие в группе "Маяк-Псков". Телефон прямого эфира: 62-80-30

