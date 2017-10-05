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Чем порадует любителей музыки фестиваль "Крещендо"? Узнаем в эфире "Стартовой площадки" на "Радио России-Псков" 6 октября с 7.20

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Категория: Вести-Псков
Создано 05.10.2017 17:02

Чем порадует любителей музыки фестиваль Чем порадует любителей музыки только что открывшийся фестиваль "Крещендо"? Новые имена молодых талантов, и их взгляд на проблему популяризации классических музыкальных произведений. Можно ли в пятилетнем возрасте выступать на сцене вместе с профессионалами?

Об этом и о многом другом узнаем в программе "Стартовая площадка". Гость программы: молодая артистка, участница фестиваля «Крещендо» Екатерина Корнишина.

Слушайте на "Радио России-Псков" 6 октября с 7. 20. Звоните и задавайте свои вопросы нашему гостю по телефону прямого эфира 62-80-30

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