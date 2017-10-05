Чем порадует любителей музыки только что открывшийся фестиваль "Крещендо"? Новые имена молодых талантов, и их взгляд на проблему популяризации классических музыкальных произведений. Можно ли в пятилетнем возрасте выступать на сцене вместе с профессионалами?
Об этом и о многом другом узнаем в программе "Стартовая площадка". Гость программы: молодая артистка, участница фестиваля «Крещендо» Екатерина Корнишина.
Слушайте на "Радио России-Псков" 6 октября с 7. 20. Звоните и задавайте свои вопросы нашему гостю по телефону прямого эфира 62-80-30
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Октябрь 2017
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