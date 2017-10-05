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Хранители наследия из России и Латвии собрались на конференции в Пскове

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Категория: Вести-Псков
Создано 05.10.2017 15:02

Хранители наследия из России и Латвии съехались сегодня в Псков, чтобы принять участие в третьей международной тематической конференции. Мероприятие проводится у нас уже третий год. С каждым разом количество участников растёт. На этой конференции собрались девяносто специалистов в области популяризации культурного и исторического наследия, они будут работать в пяти секциях.

В программе - лекции, экскурсии в музеи, мастер-классы, а также поездка в Латвию, где проходит вторая часть конференции. Добавлю, мероприятие совместно с латвийской стороной, организует Управление культуры города Пскова в рамках соответствующей муниципальной программы.

Регина Кадырова

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